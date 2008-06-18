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Закрыт13 заявок276 просмотров

Есть сайт - каталог предприятий.

Небольшая работа уже проделана, смотреть тут www.visiuznemumi.lv

Задача:

Доработать сайт до уровня www.ss.lv.

Конкретное ТЗ будет, но в данный момент важно знать приблизительную стоимость.

Важно учесть, что:

Основная цель: Как можно более высокий уровень usability. Дизайном можно принебречь.

Работа может выполняться достаточно длинный срок (до 3-х месяцев) с "плавающим" графиком.

Соответственно - это надо учитывать при расчете стоимости. Так-же с выбранным исполнителем будет долгосрочное обоюдовыгодное сотрудничество еще по двум порталам.

Предложения без примерной стоимости работ будут удалятся.

Благодарю за внимание.

17 лет назад
PhaseOne
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44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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