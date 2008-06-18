Web 2.0 – сайт под ключ

Здравствуйте! Необходим клон сайта Readme.ru. Дизайн наш, от вас только движок. ТЗ нет (кто знает, тот и без ТЗ в курсе, что нужно, думаю). Если будет необходимо для осмечивания - составим. Здесь идет речь ...