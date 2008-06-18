Разработка WEB 2.0 проекта

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок509 просмотров

Доброго всем здоровья.

Требуется команда для выполнения «под ключ» проекта в стиле Web 2.0 с элементами социальных сетей.

Планируется использование распространенной Open Source CMS/CMF, как платформы для разработки. Предпочтительно Drupal, но рассмотрю и другие предложения.

В качестве серверных языков и технологий предпочтительно использование PHP5. В качестве клиентских технологий (языков разметки, языков программирования) планируется использовать: AJAX (возможно Flash), XML, XHTML, CSS.

В качестве Базы Данных предполагается использование MySQL (возможно PostgreSQL).

Проект должен иметь модульную конструкцию для обеспечения встраивания в систему новых модулей, по мере развития ресурса, и обновления собственных модулей CMS/CMF.

Конкретизировать задачу и высылать ТЗ буду команде, в отношении которой у меня сложится уверенность в их способности реализовать проект.

От Вас потребуется:

креативность, ответственность и умение выполнять работу в намеченные сроки;

профессиональное знание вышеупомянутых технологий;

опыт проектирования баз данных и удобных, функциональных RIA интерфейсов;

опыт разработки Интернет проектов с учетом технологий оптимизации под высокие нагрузки, таких как nginx, Memcached, eAccelerator;

готовность к разработке проектной документации, описывающей взаимодействие модулей системы, настройки, структуры данных, алгоритмы;

обязательное и не формальное документирование кода (Doxygen приветствуется);

наличие профессионального дизайнера-верстальщика;

копирайтинг, перевод на английский (не большой объем).

Мой почтовый ящик in-ternet(*)mail.ru. Переписка по e-mail. На сайте отвечать не буду. От Вас хотел бы видеть:

резюме на каждого члена команды или всю команду (владение технологиями, опыт, законченные проекты, роль в проекте);

общие соображения по платформе для разработки (если не Drupal);

в какие сроки сможете приступить к работе;

контакты для голосовой связи ( предпочтительно skype ).

С теми, кто меня заинтересует, я свяжусь для уточнения условий и деталей.

Если договариваемся, высылаю ТЗ и определяемся со сроками и этапами работ.

Бюджет 250 000 руб. - реальный.

AJAXCSSDrupalMySQLNginxPHPPostgreSQL
17 лет назад
IgorKu
Igor 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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