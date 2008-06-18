Сайт для продажы пластиковых окон
Разработка WEB 2.0 проекта
Доброго всем здоровья.
Требуется команда для выполнения «под ключ» проекта в стиле Web 2.0 с элементами социальных сетей.
Планируется использование распространенной Open Source CMS/CMF, как платформы для разработки. Предпочтительно Drupal, но рассмотрю и другие предложения.
В качестве серверных языков и технологий предпочтительно использование PHP5. В качестве клиентских технологий (языков разметки, языков программирования) планируется использовать: AJAX (возможно Flash), XML, XHTML, CSS.
В качестве Базы Данных предполагается использование MySQL (возможно PostgreSQL).
Проект должен иметь модульную конструкцию для обеспечения встраивания в систему новых модулей, по мере развития ресурса, и обновления собственных модулей CMS/CMF.
Конкретизировать задачу и высылать ТЗ буду команде, в отношении которой у меня сложится уверенность в их способности реализовать проект.
От Вас потребуется:
креативность, ответственность и умение выполнять работу в намеченные сроки;
профессиональное знание вышеупомянутых технологий;
опыт проектирования баз данных и удобных, функциональных RIA интерфейсов;
опыт разработки Интернет проектов с учетом технологий оптимизации под высокие нагрузки, таких как nginx, Memcached, eAccelerator;
готовность к разработке проектной документации, описывающей взаимодействие модулей системы, настройки, структуры данных, алгоритмы;
обязательное и не формальное документирование кода (Doxygen приветствуется);
наличие профессионального дизайнера-верстальщика;
копирайтинг, перевод на английский (не большой объем).
Мой почтовый ящик in-ternet(*)mail.ru. Переписка по e-mail. На сайте отвечать не буду. От Вас хотел бы видеть:
резюме на каждого члена команды или всю команду (владение технологиями, опыт, законченные проекты, роль в проекте);
общие соображения по платформе для разработки (если не Drupal);
в какие сроки сможете приступить к работе;
контакты для голосовой связи ( предпочтительно skype ).
С теми, кто меня заинтересует, я свяжусь для уточнения условий и деталей.
Если договариваемся, высылаю ТЗ и определяемся со сроками и этапами работ.
Бюджет 250 000 руб. - реальный.
Заявки фрилансеров
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