Создание корпоративного сайта

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок162 просмотра

Все подробности в личку, обязателен опыт фрилансера как дизайнера, т.к. на это главный упор. И наличие отзывов будет преимуществом. А также понимание проекта.

17 лет назад
Elena_M
Елена 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

lynin
32 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$700
14 дней

Заявки фрилансеров

lynin
32 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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