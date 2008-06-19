Сайт ночного клуба

Сайт на флеше .

Без музыки

http://loungebar.ru/ вот что должно в конце получится

логотип и фир стиль(фото , подложка(фон) на сайт) есть.

хост и домен мои.

Писать в проекте что по срокам и стоимость.

Личьку не читаю