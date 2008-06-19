Создание сайта посвященный онлайн видео-трансляции за процессами, происходящими в помещениях, где установлены камеры Предлагайте свои сроки и цены.
Сайт ночного клуба
Сайт на флеше .
Без музыки
http://loungebar.ru/ вот что должно в конце получится
логотип и фир стиль(фото , подложка(фон) на сайт) есть.
хост и домен мои.
Писать в проекте что по срокам и стоимость.
Личьку не читаю
Заявки фрилансеров
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