Наполнение сайтов текстами (новостями)

Заполнить каталог интернет магазина кондиционеров. Магазин на скрипте Shop script. Стоимость по 0.25 $ за каждый товар
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнять тематические сайты текстами (новостями), иногда оставлять комментарии (постить на сайте), тексты - обычный копипаст (копирование текстов из источников по нужным темам и размещение на сайте). В день необходимо размещать до 100 текстов (возможно больше) на несколько сайтов.
Соответственно будет предоставлен доступ в админку сайтов. Нужны аккуратные и дисциплинированные люди имеющие опыт работы с контентом. Пишите свои предложения и цены, можно в личку
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