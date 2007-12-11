Наполнение сайтов текстами (новостями)

Необходимо наполнять тематические сайты текстами (новостями), иногда оставлять комментарии (постить на сайте), тексты - обычный копипаст (копирование текстов из источников по нужным темам и размещение на сайте). В день необходимо размещать до 100 текстов (возможно больше) на несколько сайтов.

Соответственно будет предоставлен доступ в админку сайтов. Нужны аккуратные и дисциплинированные люди имеющие опыт работы с контентом. Пишите свои предложения и цены, можно в личку