Ведение блога

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок312 просмотров
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Если Вы путешествовали.

Если Вы умеете кратко и интересно писать на тему туризма.

Если Вы можете создать и вести блог несколько месяцев.

Если Вы ответили положительно на все "Если", тогда от Вас контактные данные и ориентировочная цена.

P.S. Просьба оставлять свою информацию здесь и не писать в аську. Я обязательно свяжусь.

16 лет назад
serg61
Гость 
62 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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