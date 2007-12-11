Ведение блога

Если Вы путешествовали.

Если Вы умеете кратко и интересно писать на тему туризма.

Если Вы можете создать и вести блог несколько месяцев.

Если Вы ответили положительно на все "Если", тогда от Вас контактные данные и ориентировочная цена.

P.S. Просьба оставлять свою информацию здесь и не писать в аську. Я обязательно свяжусь.