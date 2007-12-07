Наполнение БД

$60
Наполнение сайтовЗакрытнет заявок97 просмотров
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Необходимо залить в базу игры 157 вещей.

Инструкция, параметры вещей и графика – все есть.

Во вложении вариант для ознакомления.

16 лет назад
bm00n
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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