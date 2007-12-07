Наполнение БД

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Необходимо залить в базу игры 157 вещей.
Инструкция, параметры вещей и графика – все есть.
Во вложении вариант для ознакомления.
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