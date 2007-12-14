Заполнить каталог магазина

$100
Наполнение сайтовЗавершен11 заявок314 просмотров
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Заполнить каталог интернет магазина кондиционеров.

Магазин на скрипте Shop script.

Стоимость по 0.25 $ за каждый товар

16 лет назад
jerri3000
Алексей 
41 годСловения
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
Crc
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$100
Заполняет магазин очень качественно и быстро. Очень доволен сотрудничеством.
Четко поставленные задачи, своевременная и достойная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Было приятно работать!
sarafan
Гость 
NaN летУкраина
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
Человек знает свое дело, быстро разобрался как работает CMS и заполнил каталог за два дня. Очень доволен сотрудничеством.
всё точно и ясно, а главное ЧЕСТНО!! Ошибся с ценой меня подправили и открылил глаза, так бы получил меньше:) вобщем советую :)
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