Наполнить сайт информацией

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Предлагаем вам небольшую под работку, нужно в уже сверстанные страницы наполнить информацией, которую следует взять с некоторых ресурсов + слегка видоизменить, что-то нужно будет найти(минимум информации), есть полное тз что и откуда там прописано. Всего будет две работы, но пока нужно сделать одну затем другую. Данная услуга требуется почти постоянно, так что возможно дальнейшее сотрудничество. Бюджет указан максимальный за две работы.