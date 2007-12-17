Наполнить сайт информацией

$80
Наполнение сайтовЗавершен10 заявок228 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Предлагаем вам небольшую под работку, нужно в уже сверстанные страницы наполнить информацией, которую следует взять с некоторых ресурсов + слегка видоизменить, что-то нужно будет найти(минимум информации), есть полное тз что и откуда там прописано. Всего будет две работы, но пока нужно сделать одну затем другую. Данная услуга требуется почти постоянно, так что возможно дальнейшее сотрудничество. Бюджет указан максимальный за две работы.

16 лет назад
spdesign72
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
cocacola
Руслан 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$80
Спасибо Руслану за проделанную работу, которая была выполнена в срок, по приемлимой цене и с очень высоким качеством. Оценка A++++ и еще раз спасибо! С уважением ОАО ТрансСтрой!
Оценка A++++
trifler
Гость 
26 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$80
Взялся за работу пообещал короткие сроки, в итоге невыполненная работа, просроченные сроки по сдаче работ и впустую потраченное время... На сообщения михаил тоже не отвечает, ребячество полное...
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