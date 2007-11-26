нужен прикольный слоган, но такой длинны, что бы его можно было втиснуть в баннер 100х200

http://www.divingfinder.com/?/link-to-us

это визуальный размер баннера.

завод - железобетонный фундамент нашего проекта. его банер будет находится на главной странице русской версии сайта http://www.divingfinder.com/ru/