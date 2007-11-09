Наполнение сайта контентом. Интернет-магазин.

$50
Наполнение сайтовЗакрыт32 заявки414 просмотров
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Требуются несколько человек для длительного сотрудничества по наполнению интернет-магазина контентом.

Все товары уже добавлены в список: название, цена и в большенстве случаев — описание.

Чаще всего описание не разбито по строчкам и написанно одним обзацем. Например:

"Вес: 212 гр. Длина: 5 метров. Ширина 4 метра." В этом случае необходимо просто перенести каждый параметр на новую строку. Так же необходимо найти фотку товара. Для 80% товара фотки уже есть на нашем сайте и надо будет лишь указать в свойствах товара название фотографии.

Работа не сложная, но ее много. Оплата в пределах разумного. Пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО, указывайте стоимость вашей работы, иначе ваше предложение не будет иметь смысла. Спасибо.

16 лет назад
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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