Наполнение форума контентом

$50
Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок397 просмотров
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Необходимо наполнение уникальным контентом форума строительной (кровельной) тематики http://roofmaster.org.ua/forum/

Бюджет минимальный. Вобщем нужны энтузиасты, готовые наполнить форум хорошей информацией. Указывайте конкретную стоимость(за темы, сообщения, объём наполнения) . Без указания стоимости отвечать не буду.

16 лет назад
danilclub
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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