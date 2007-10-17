Требуется контент-менеджер и/или рерайтер, копирайтер для интернет магазина сантехники.

Наполнение каталога: Вам предоставляется прайс-лист, Вы добавляете товарные позиции через админку, нужно найти фотографии и описания, обработать их и внести. Желательно умение пользоваться графическими и офисными прогами на уровне пользователя, хороший канал в интернет, навыки поиска в сети.

Оплата - 0,5$ за 1 позицию (внесение), 0,2$ за 1 позицию (корректировка).

Написание тематических статей: рерайт - $3/1000 зн., копирайт - $6/1000 зн.

Разовая или постоянная работа.

При обращении указывайте пожалуйста выполнялись ли Вами аналогичные работы.

ICQ 464065624