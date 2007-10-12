Создание искусственного общения на форуме

Требуется наполнить сайт посвещённый музыкальным клипам,все клипы берутся с ютьуб,добавляются через специальные поля в админке, для этого нужно написать название клипа , его продолжительность , взять и вставить с ютьуб код клипа.Всё просто Жду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание тематического общения на форуме, был человек у которого была целая команда по этой тематике, но он пропал.
Ищу нового мастера своего дела.
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