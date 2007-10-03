Ввод товаров в интернет магазин

Здравствуйте!

Есть ряд заданий на ввод новых товаров в различные интернет-магазины, поиск текстов, рерайтинг текстов и прочее-прочее... задания регулярно появляются, поэтому ищется человек на регулярную работу.

Текущее задание следующее:

есть около 250 товаров, информация о которых находится в разрозненном состоянии: часть в сканах, часть в интернете, часть отфотографирована и описана руками. Требуется свести их в одну таблицу для дальнейшей заливки на сайт интернет-магазина. Крайне желательно, что бы у исполнителя был опыт работы с joomla, он может очень пригодиться впоследствии.

По моему опыту работа на 12 часов, в комментах оставляйте часовую ставку.