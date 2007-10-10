Написание статей

Требуется наполнение сайта для родителей с детской и околодетской тематикой. Сайт под управлением RunCms. Что нужно делать: 1. Создать собственную базу источников информации и добавлять 5-10 новостей в день (только по рабочим дням) по теме: "всё о ...
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Требуется написать 20 статей на тему керамическая плитка, с внедрением ключевиков
-керамическа плитка
-купить плитку
-заказать плитку
-новая плитка
Средний обьем статей - до 2000 зн
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