Наполнение сайта для родителей. Детская тематика.

Требуется наполнение сайта для родителей с детской и околодетской тематикой. Сайт под управлением RunCms.

Что нужно делать:

1. Создать собственную базу источников информации и добавлять 5-10 новостей в день (только по рабочим дням) по теме: "всё о детях в мире" (т.е. все новости так или иначе связанные с детьми - школы, детсады, здоровье детей, пособия, беременность, роды и т.п.). Новости должны выкладываться с переработкой текста, в собственной трактовке (никакого Copy/Paste !). ВАЖНО! Требуется не ниже 30% новостей из иностранных англоязычных источников, т.е. знание иностранного языка облегчит задачу.

2. Искать (лучше - в книгах, хуже - на сайтах) и добавлять на сайт дополнительный текстовый контент: сказки, стихи, пальчиковые игры, загадки (можете предложить новый раздел). Периодичность добавления - 2-4 единицы в неделю, где единица - это одна сказка или одно стихотворение или одна пальчиковая игра или набор загадок или 1 экземпляр того, что вы придумаете.

3. Проверять, исправлять и публиковать контент (статьи, фото, сообщения на форуме) присланный другими пользователями. Статьи будут присылаться 1-2 раза в месяц, нужно будет проверить их форматирование и опубликовать. Фотографии тоже смотрим, что добавил пользователь и публикуем или удаляем. Сообщения на форуме смотрим и удаляем если спам.

Предложите размер оплаты в месяц.