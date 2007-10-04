Нужен эксклюзивный контент (рисунки и текст) для детского сайта в разделы с заданиями для детей. Задания в разделах следующие (см. прикреплённые рисунки): 1) дорисуй половинку рисунка (здесь есть рисунки нарисованные до половины, вторую половину рисует ...
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать поздравительную грамоту для сайта "Каля Маля" - http://www.kalyamalya.ru/ . Все объяснения и требования описаны в приложенном ТЗ.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужен эксклюзивный контент (рисунки и текст) для детского сайта в разделы с полезными заданиями. Задания в разделах следующие (см. прикреплённый рисунок): 1) дорисуй половинку рисунка (здесь есть рисунки нарисованные до половины, вторую половину рисует ребёнок); 2) дорожки (есть ...Иллюстрации и Рисунки4 исполнителяЗавершен16 лет назад
Что нужно: Требуется делать пошаговые схемы рисования для сайта "Каля Маля" (http://www.kalyamalya.ru). Пример в приложении. Требования: Интересуют в первую очередь схемы рисования животных. К рисунку нужен краткий текст описывающий, что рисуем и как (по аналогии с примерами). Рисунки ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется сделать Flash-паззлы для сайта "Каля Маля" (http://www.kalyamalya.ru). Рисунки в игру загружаются с сервера и результаты отправляются на сервер. Оплата по курсу ЦБ. Подробности в ТЗ. Предложения по срокам и цене...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Что нужно: Устанавливать на свой компьютер и анализировать детские программы для рисования на предмет простота, удобство, инструменты, режимы обучения, возможность сохранять рисунок, польза для ребёнка, возраст для которого программа подходит, платформа, требования к ПК, цена, производитель ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется наполнение сайта для родителей с детской и околодетской тематикой. Сайт под управлением RunCms. Что нужно делать: 1. Создать собственную базу источников информации и добавлять 5-10 новостей в день (только по рабочим дням) по теме: "всё о ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен16 лет назад