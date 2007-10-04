MotoR

Алексей MotoR

 
48 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Наполнение сайта для детей заданиями с картинками

    Нужен эксклюзивный контент (рисунки и текст) для детского сайта в разделы с заданиями для детей. Задания в разделах следующие (см. прикреплённые рисунки): 1) дорисуй половинку рисунка (здесь есть рисунки нарисованные до половины, вторую половину рисует ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта для детей заданиями с картинками

    Нужен эксклюзивный контент (рисунки и текст) для детского сайта в разделы с полезными заданиями. Задания в разделах следующие (см. прикреплённый рисунок): 1) дорисуй половинку рисунка (здесь есть рисунки нарисованные до половины, вторую половину рисует ребёнок); 2) дорожки (есть ...

    Иллюстрации и Рисунки4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание пошаговых схем рисования

    Что нужно: Требуется делать пошаговые схемы рисования для сайта "Каля Маля" (http://www.kalyamalya.ru). Пример в приложении. Требования: Интересуют в первую очередь схемы рисования животных. К рисунку нужен краткий текст описывающий, что рисуем и как (по аналогии с примерами). Рисунки ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash-паззлы с рисунками с сервера

    $250

    Требуется сделать Flash-паззлы для сайта "Каля Маля" (http://www.kalyamalya.ru). Рисунки в игру загружаются с сервера и результаты отправляются на сервер. Оплата по курсу ЦБ. Подробности в ТЗ. Предложения по срокам и цене...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • "Тест-драйв" детских программ для рисования

    Что нужно: Устанавливать на свой компьютер и анализировать детские программы для рисования на предмет простота, удобство, инструменты, режимы обучения, возможность сохранять рисунок, польза для ребёнка, возраст для которого программа подходит, платформа, требования к ПК, цена, производитель ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта для родителей. Детская тематика.

    Требуется наполнение сайта для родителей с детской и околодетской тематикой. Сайт под управлением RunCms. Что нужно делать: 1. Создать собственную базу источников информации и добавлять 5-10 новостей в день (только по рабочим дням) по теме: "всё о ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Flash-паззлы с рисунками с сервера
Приятный и в общении и в работе человек. Спасибо за совместную работу.
Нашёл интересное решение, которое меня полностью удовлетворило. Работу выполнил быстро и в срок.
Ответный отзыв
zi-nina
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Наполнение сайта для детей заданиями с картинками
Хороший человек. Дает возможность придумывать и рисовать. Правки минимальные. В процесс не вмешивается. Да еще и деньги платит. Всем рекомендую!
Работать с Натальей понравилось. Нужно отдать должное фантазии и исполнительности. Всем рекомендую.
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