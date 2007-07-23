Здравствуйте!

Студия интернет-дизайна "Сайт", являясь одним из ведущих разработчиков интернет-ресурсов в Республике Башкортостан, предлагает Вам помощь в создании и поддержании электронного представительства.

В настоящее время получать информацию о деятельности компании с ее сайта становится все предпочтительнее. В течение 24 часов в сутки, 7 дней в неделю Ваши клиенты могут ознакомиться с полным перечнем предлагаемых Вами товаров и услуг, каталогами продукции или прайс-листами.

Грамотно и профессионально созданный сайт способствует снижению Ваших затрат на междугородные телефонные разговоры, пересылку факсов, значительно экономит время Ваших сотрудников. Эти преимущества позволяют окупить затраты на разработку сайта в течение короткого времени. Кроме того, сайт – дополнительный плюс к имиджу Вашей компании.

Если же у Вас нет представительства в сети Интернет, Вы можете потерять часть своих клиентов, а Ваши конкуренты от этого только выиграют.

Следует отметить, что работы нашей студии неоднократно отмечены призовыми местами на конкурсах, проводимых в Республике Башкортостан.

Среди наших клиентов:

• Министерства здравоохранения и культуры Республики Башкортостан;

• Совет городского округа город Уфа;

• Башкирский республиканский центр телемедицины;

• Компании, занимающиеся продажей строительных и отделочных материалов, медицинской техники и продуктов нефтехимического производства;

• Издательства, журналы, салоны красоты и т.д.

С некоторыми нашими работами Вы можете ознакомиться на сайте www.ufa.su.

Искренне надеемся, что наше предложение заинтересует Вас и будет Вами рассмотрено. Мы готовы ответить на любые Ваши вопросы и в кратчайшие сроки предоставить Вам необходимую информацию.

С уважением, директор студии интернет-дизайна "Сайт" Петров Андрей Анатольевич.

Тел.: (347) 294-49-00

П.С. Уважаемые коллеги!

По воскресеньям у нашей студии заслуженный выходной.

Семьи, дети, тепло домашнего очага... Прошу отнестись с пониманием.