Рерайт (срочно, небольшой объем)

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Срочно требуется рерайтер для работы. Заказ всего на 10000 знаков (10 текстов). Тема: мебель, в одном тексте 3 ключевика (в привате). Материал не предоставляется. Работу требуется сделать сегодня, до 21.00 по Москве. Оплата - 1$ за текст. Рерайт нужен не полный, НО КАЧЕСТВЕННЫЙ!

16 лет назад
Rozalia
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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