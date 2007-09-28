Рерайт (срочно, небольшой объем)

Магазину Видео Игр требуется заполнить базу товаров. Описание придумывать ненужно просто копировать с тех сайтов которые мы вам скажем. С картинками тоже самое. сохранять давать нужное название заливать. В общем все просто. Оплата 2р за ...
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