Требуется наполнить базу данных тематика базы: нумизматика Приветствуется увлечение монетами. Я вам предоставлю список сайтов которые нужно обработать. Вы копируете с сайта информацию в предоставленную мной таблицу. Присылаете заполненный файл мне я проверяю на ошибки и делаю вам ...