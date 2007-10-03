Контент - модерация для сайта

От Вас нужно:

Регистрация страниц сайта в строительных каталогах (есть список желательных + предложения от Вас)

1) Поддержка в ресурсах, в которых зарегистрирован сайт (актуализация картинок и прайсов, наполнение ассортиментом (2 категории товара), вставка новых новостей, размещение статей). Пример ресурса: www.stroyportal.ru

2) Регистрация страниц сайта на новых ресурсах ТОЛЬКО строительной тематики (прогон по немодерируемым каталогам и каталогам просто с описанием НЕ ПРЕДЛАГАТЬ). Ресурсы с низким тИЦ (

3) Регистрация страниц сайта в разных социальных сетях (около 50 страниц).

Задача: донести до потенциальных партнеров и покупателей актуальную информацию о : наличии видов товара, ценах, новостях, описаниях, акциях, скидках и т.д.

SEO-составляющая - не является целью.

Все выполненные работы списочно проверяются.

Оплата :

1) поддержка каждого уже зарегистрированного ресурса - 2WM за 1 ресурс в месяц

2) каждая новая регистрация – 2WM за 1 ресурс

3) регистрация страницы сайта в социальной сети – 0,05 WM за 1 страницу

Оплата по факту приема работ.

Гарантии: договор, безопасная сделка.

Долгосрочно. Возможен в дальнейшем прием на удаленную работу с оформлением в штат.