Контент - модерация для сайта

На сайте www............ убрать- кораблик, ручки. Раздел "Новинки" переделать на "Новости, добавление текста с возможностью встаки картинок+ слова с возможностью ссылки на другую страницу. "Каталог" улучшить фунуционал ("Ручки"---- вниз Lecce Pen и др.показать в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От Вас нужно:
Регистрация страниц сайта в строительных каталогах (есть список желательных + предложения от Вас)
1) Поддержка в ресурсах, в которых зарегистрирован сайт (актуализация картинок и прайсов, наполнение ассортиментом (2 категории товара), вставка новых новостей, размещение статей). Пример ресурса: www.stroyportal.ru
2) Регистрация страниц сайта на новых ресурсах ТОЛЬКО строительной тематики (прогон по немодерируемым каталогам и каталогам просто с описанием НЕ ПРЕДЛАГАТЬ). Ресурсы с низким тИЦ (
3) Регистрация страниц сайта в разных социальных сетях (около 50 страниц).
Задача: донести до потенциальных партнеров и покупателей актуальную информацию о : наличии видов товара, ценах, новостях, описаниях, акциях, скидках и т.д.
SEO-составляющая - не является целью.
Все выполненные работы списочно проверяются.
Оплата :
1) поддержка каждого уже зарегистрированного ресурса - 2WM за 1 ресурс в месяц
2) каждая новая регистрация – 2WM за 1 ресурс
3) регистрация страницы сайта в социальной сети – 0,05 WM за 1 страницу
Оплата по факту приема работ.
Гарантии: договор, безопасная сделка.
Долгосрочно. Возможен в дальнейшем прием на удаленную работу с оформлением в штат.
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