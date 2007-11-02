Требуется наполнить сайт посвещённый музыкальным клипам,все клипы берутся с ютьуб,добавляются через специальные поля в админке, для этого нужно написать название клипа , его продолжительность , взять и вставить с ютьуб код клипа.Всё просто

Жду от вас предложений...Пожалуйста называйте срок и цену за 1000 добавленных клипов.