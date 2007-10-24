Наполнение сайта контентом

Нужно заполнить сайт уникальным контентом, т.е. можно брать где-то инфу по тематике сайта и пересказывать ее своими словами + часть контента это товары. Желателен опыт такой работы, опыт работы в админке. Особенно приветствуется опыт в SEO. Оплата 100 страниц – 1500 руб. Возможна дальнейшая работа по проекту – регулярное написание новых статей.

Сайты по разным темам, пишите в личку какую тему готовы взять и навыки и умения. Указывайте также ваш регион (чтобы часовой пояс знать).