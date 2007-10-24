Наполнение сайта контентом

На сайте www............ убрать- кораблик, ручки. Раздел "Новинки" переделать на "Новости, добавление текста с возможностью встаки картинок+ слова с возможностью ссылки на другую страницу. "Каталог" улучшить фунуционал ("Ручки"---- вниз Lecce Pen и др.показать в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно заполнить сайт уникальным контентом, т.е. можно брать где-то инфу по тематике сайта и пересказывать ее своими словами + часть контента это товары. Желателен опыт такой работы, опыт работы в админке. Особенно приветствуется опыт в SEO. Оплата 100 страниц – 1500 руб. Возможна дальнейшая работа по проекту – регулярное написание новых статей.
Сайты по разным темам, пишите в личку какую тему готовы взять и навыки и умения. Указывайте также ваш регион (чтобы часовой пояс знать).
- Похожие заказы
- Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Работа на 15-20 минут. Оплата сегодня вечером. ------------- ICQ: 375-880-636 E-mail: art-group2008_inbox.ru. Телефон: (4852) 90-62-72Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно заполнить ряд сайтов контентом. Приблизительно по 100 стр. на сайт. CMS Joomla Формат заявки: Цена : Сроки : Портфолио. Спасибо.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Есть ряд заданий на ввод новых товаров в различные интернет-магазины, поиск текстов, рерайтинг текстов и прочее-прочее... задания регулярно появляются, поэтому ищется человек на регулярную работу. Текущее задание следующее: есть около 250 товаров, информация о которых ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт16 лет назад
От Вас нужно: Регистрация страниц сайта в строительных каталогах (есть список желательных + предложения от Вас) 1) Поддержка в ресурсах, в которых зарегистрирован сайт (актуализация картинок и прайсов, наполнение ассортиментом (2 категории товара), вставка новых новостей, размещение ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется заполнение контента интернет-магазина автоаксессуаров (автобагажники, колеса-шины, фаркопы). Предоставлю прайс-листы, от вас требуется поиск описания и фото. Примерно 1000 товарных позиций по каждому направлению. По каждой позиции: описание, характеристики, фото. Желательно имеющие опыт в заполнении аналогичных сайтов. Движок MelbisShop. Оплата ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен реврайт на английском текста будет много, весь медицинскийНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написать 20 статей на тему керамическая плитка, с внедрением ключевиков -керамическа плитка -купить плитку -заказать плитку -новая плитка Средний обьем статей - до 2000 знНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется наполнение сайта для родителей с детской и околодетской тематикой. Сайт под управлением RunCms. Что нужно делать: 1. Создать собственную базу источников информации и добавлять 5-10 новостей в день (только по рабочим дням) по теме: "всё о ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется рерайтер. Заказ ~ на 37000-40000 знаков (25-28 текстов). Материал не предоставляется.Сроки сжатые. Оплата - 1.4$ за 1000.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад