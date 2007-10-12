Наполнение интернет магазина

Наполнение сайтовЗакрыт24 заявки347 просмотров
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Нужно наполнить интернет магазин описанием и фотографиями (максимально возможно). Предлагайте свои цены и примерные сроки. Желательно с примерами работ.

Ориентировочно 200-500 позиций. От меня прайс и доступ на сайт. Скрипт ShopCms.ru

16 лет назад
sergey-v
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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