Заполнить каталог предприятий

Создание тематического общения на форуме, был человек у которого была целая команда по этой тематике, но он пропал. Ищу нового мастера своего дела.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, который сможет заполнить нашу базу данных организаций, предприятий и предпринимателей по определенной тематике. Работы хватит на две-три недели.
Данные придется находить с помощью поиска в интернете c последующей выборкой.
Требования к кандидатам:
Усидчивость и терпение
Понимание английского языка
Умение работать быстро
Опыт подобной работы
Приблизительные поля для заполнения:
Название орг-ции
Описание орг-ции (берется, напр. из тега description на странице предприятия)
Тип орг-ции (гос/час./некомм.)
Осн. вид деятельности
Адрес
Телефон
Факс
Общий емейл
Емейл для расчета цены
Веб-сайт
Адрес страницы для расчета цены
Список услуг
Опыт на рынке лет
Цена на определенную услугу, от.
Имя контактного лица
емейл контактного лица
Имя директора
емейл директора
Пример страницы, откуда нужно вычленить информацию выше: http://www.ifstudio-translations.com
Страница дана только для оценки времени и денег за единицу/неделю/месяц работы.
Кандидаты! Укажите ваши контакты, а также желаемую сумму в руб. за ед или нед. или мес. работы, а также кол-во
единиц, которые сможете добавлять ежедневно.
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