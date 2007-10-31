Поднять тиц, пр

http://e-tusovka.com/ сайту необходимо поднять тиц примерно 50-100.

сроки до следующего апа примерно 2-3 месяца (последний был 27 октябряи)

- указать методы продвижения. черные методы не катят.

- покупных сслок не одолжно быть (то есть тиц должен быть практически постоянным и не дергаться вниз.)

- тиц должен будет скакать значительно после - выполнения работы.

укажите ваши методы, цену за 1 тиц, пр

оплата по безопасной сделке.

пишите ваши предложения, цены (только реальные, я сам web-мастер и расценки примерные знаю), методы. исполнителю напишу сам.

только не пишите готов сотрудничать сделаю. только конкретика!