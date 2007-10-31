Поднять тиц, пр

Нужно написать уникальный контент(статьи, названия и т.д.) для сайта занимающегося веб-разработками. Статьи должны быть действительно уникальными, возможен креатив. Заинтересовавшихся прошу обращаться в аську или отписываться в данном проекте. Интересует действительно ответственный подход к делу. гарантируем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://e-tusovka.com/ сайту необходимо поднять тиц примерно 50-100.
сроки до следующего апа примерно 2-3 месяца (последний был 27 октябряи)
- указать методы продвижения. черные методы не катят.
- покупных сслок не одолжно быть (то есть тиц должен быть практически постоянным и не дергаться вниз.)
- тиц должен будет скакать значительно после - выполнения работы.
укажите ваши методы, цену за 1 тиц, пр
оплата по безопасной сделке.
пишите ваши предложения, цены (только реальные, я сам web-мастер и расценки примерные знаю), методы. исполнителю напишу сам.
только не пишите готов сотрудничать сделаю. только конкретика!
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