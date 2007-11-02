Создать 10 таблиц с картинками

Требуется контент-менеджер на постоянную работу. Требуется наполнение контентом интернет магазина бытовой техники. Данный о характеристиках товаров уже внесены. Нужно создать уникальные описания брендов, уникальные описания групп товаров, видов товаров и выбраных товаров, в зависимости от популярности. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать десять таблиц, в которых будет размещаться примерно по 20 картинок....
Заказ не разовый...
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