Требуется контент-менеджер и/или рерайтер, копирайтер для интернет магазина сантехники. Наполнение каталога: Вам предоставляется прайс-лист, Вы добавляете товарные позиции через админку, нужно найти фотографии и описания, обработать их и внести. Желательно умение пользоваться графическими и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется добавление объявлений с фото и без (авто, недвижимость) на сайт, через форму.
~50-100 штук в день.
Жду конкретных предложений, со стоимостью за 1шт.
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