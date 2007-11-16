Наполнение контентом интернет магазина бытовой техники

У меня есть тексты десяти сайтов (разбитых постранично, 5-10 страниц на каждый сайт), и HTML шаблоны на каждый сайт. От вас требуется просто вставить тексты в шаблоны, т.е. создать собственно сайт (соответственно, изменить меню сайта согласно ...