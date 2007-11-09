Контент-менеджмент

$5000
Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки553 просмотра
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$300-500 per month for an extended period of time.

A part-time job opportunity in collecting and developing an art related content for the following websites:

http://freeartsoftware.com

http://artist-3d.com

http://fantasyartdesign.com

Required knowledge: Photoshop, 3ds max, flash, English writing & reading, speaking is not essential.

16 лет назад
artsgrie
George Grie 
61 годКанада
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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