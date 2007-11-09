Наполнение интернет магазина

Будет аналогичный http://tvshop.com.ru/. Нужно будет вставить описания (берутся с официальных сайтов, на многие позиции уже есть) и картинки (тоже самое). В картинки нужно будет вставить изображения - как на многих телевизорах на http://tvshop.com.ru/.

Сами описания будут делиться на 3 части: краткое описание, спецификации, особенности и технологии. Всего позиций около 200 шт.

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