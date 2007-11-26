Заполнение каталога продукции

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок188 просмотров
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ЗАДАЧА:

На основе предоставленного списка товаров (оборудования) на указанных сайтах поставщиков-партнеров дозаполнить каталог оборудования товарами.

Требуется аккуратное заполнение каталога

Информация о проекте:

Система управления сайтом: NetCat 3.0

Категории товаров: созданы

Шаблоны данных и верстка: готовы

Каталог: частично мною заполнен

Объем работы: 80-130 позиций товаров

Проект здесь: http://delta.topmaster.info/

Примеры заполненного каталога:

http://delta.topmaster.info/oborudovanie/fasovochno-upakovochnoe/for-sip/

http://delta.topmaster.info/oborudovanie/press/

Срок исполнения заказа: не срочно - 3-4 дня

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Требуется ли обработка фото изображений? Да, фото необходимо «кадрировать (в некоторых случаях» и подогнать по ширине, (большая картинка и маленькая картинка)

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

Знание опыт работы с NetCat

Аккуратность (качество заполнения не д.б. хуже приведенного в примере)

Стоимость услуги желательно указывать в расчете на 1 номенклатурную единицу товара

P.S. Возможно сотрудничество на постоянной основе (заказы есть постоянно)

16 лет назад
topmaster
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
shoemaker
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
Если охарактеризовать сотрудничество с Артёмом одним словом - то этим словом будет Доверие. На протяжении всей работы он показал себя как порядочный работодатель - умеющий работать с людьми, что большая редкость сегодня. Надеюсь на дальнейшее сотрудничесвто! с Уважением.
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