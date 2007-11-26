Заполнение каталога продукции

Будет аналогичный http://tvshop.com.ru/. Нужно будет вставить описания (берутся с официальных сайтов, на многие позиции уже есть) и картинки (тоже самое). В картинки нужно будет вставить изображения - как на многих телевизорах на http://tvshop.com.ru/. Сами описания будут ...