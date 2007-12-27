Наполнение форума контентом

Давольно-таки приятный заказчик, в том плане, что: - умеет грамотно и четко ставить задачи. - лоялен к фрилансерам, не требует невозможного. - Всегда своевременно оплачивает работу. Честен в расчетах. В общем впечатления от работы только положительные. Буду стараться сотрудничать с этим человеком и в последущих его проектах.