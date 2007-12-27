Наполнение форума контентом

Наполнение сайтовЗавершен10 заявок494 просмотра
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требуются фрилансеры для наполнения форума образовательной тематики уникальным контентом и активного общения.

Стоимость 0.06$ за сообщение.

16 лет назад
anj_m
59 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов
Выбранные исполнители
delilen
Сергей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
Отличная работа! Профессионально, творчески, грамотно. Именно это и было нужно. Надеюсь, что сотрудничество будет продолжаться.
Давольно-таки приятный заказчик, в том плане, что: - умеет грамотно и четко ставить задачи. - лоялен к фрилансерам, не требует невозможного. - Всегда своевременно оплачивает работу. Честен в расчетах. В общем впечатления от работы только положительные. Буду стараться сотрудничать с этим человеком и в последущих его проектах.
ofmars
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
Работой Александра остался доволен.Продолжаем сотрудничество.
catdu
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
Катя - просто молодец! Натура творческая, приятный собеседник, умеет поддержать беседу, ответственная. Работой доволен, рекомендую всем.
Очень приятно и легко работать с Андреем! Оплата всегда вовремя! Андрей интересен в общении, всегда доброжелательно отвечает на все возникающие вопросы. Буду продолжать сотрудничество! с таким заказчиком работа только в радость!
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