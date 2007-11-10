Забить товары в магазин

Необходимо наполнение уникальным контентом форума строительной (кровельной) тематики http://roofmaster.org.ua/forum/ Бюджет минимальный. Вобщем нужны энтузиасты, готовые наполнить форум хорошей информацией. Указывайте конкретную стоимость(за темы, сообщения, объём наполнения) . Без указания стоимости отвечать не буду.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен контент менеджер, забить товар в интернет магазин. Тематика - косметика и парфюмерия. Порядка 100 -130 товаров.
Необходимо найти, по необходимости доработать фотку (кадрировать, уменьшить вес, добавить контраст - фотошоп на уровне детского сада). Составить качественное и красивое описание. Свериться с сайтом производителя на предмет правильности описания, фото, и цены.
Писать сроки и сумму.
В качестве теста можно попробовать создать описание таких вот товаров
http://www.oriflame.ua/prod/catalog/SkuDetailCategoryCheck.jhtml;jsessionid=2YCDZQX2UBNMGCWEBAQBH4A?SKUID=3618_uk_UA&PRODID=3617_uk_UA&CATID=mkOriflameColourEyes_uk_UA&search=true
http://www.marykay.com/spabody/bodycare/10009574/10009574/default.aspx
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