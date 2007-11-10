Забить товары в магазин

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Нужен контент менеджер, забить товар в интернет магазин. Тематика - косметика и парфюмерия. Порядка 100 -130 товаров.

Необходимо найти, по необходимости доработать фотку (кадрировать, уменьшить вес, добавить контраст - фотошоп на уровне детского сада). Составить качественное и красивое описание. Свериться с сайтом производителя на предмет правильности описания, фото, и цены.

Писать сроки и сумму.

В качестве теста можно попробовать создать описание таких вот товаров

http://www.oriflame.ua/prod/catalog/SkuDetailCategoryCheck.jhtml;jsessionid=2YCDZQX2UBNMGCWEBAQBH4A?SKUID=3618_uk_UA&PRODID=3617_uk_UA&CATID=mkOriflameColourEyes_uk_UA&search=true

http://www.marykay.com/spabody/bodycare/10009574/10009574/default.aspx

16 лет назад
greencat
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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