Доп контент для интернет-магазина

Необходимо наполнение уникальным контентом форума строительной (кровельной) тематики http://roofmaster.org.ua/forum/ Бюджет минимальный. Вобщем нужны энтузиасты, готовые наполнить форум хорошей информацией. Указывайте конкретную стоимость(за темы, сообщения, объём наполнения) . Без указания стоимости отвечать не буду.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо следующее:
1) отобрать около 100 изображений из базы
2) обработать изображения (99% случаев простая обрезка картинок до стандартных размеров)
3) поместить в каталог и добавить готовые описания по шаблону
Добавлять нужно будет сюда: www.dream3d.ru
Здесь же можно посмотреть на примеры картинок и описаний.
Срок - до 7 дней.
Указывайте ваши предложения по цене.
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