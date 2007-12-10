Доп контент для интернет-магазина

Наполнение сайтовЗавершен4 заявки167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо следующее:

1) отобрать около 100 изображений из базы

2) обработать изображения (99% случаев простая обрезка картинок до стандартных размеров)

3) поместить в каталог и добавить готовые описания по шаблону

Добавлять нужно будет сюда: www.dream3d.ru

Здесь же можно посмотреть на примеры картинок и описаний.

Срок - до 7 дней.

Указывайте ваши предложения по цене.

16 лет назад
Conquest
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Losos
Тридэ 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$12
1 день
Сотрудничеством доволен полностью. Могу рекомендовать
все супер
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