Добавить описания фильмов

Наполнение сайтовЗакрыт44 заявки472 просмотра
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Есть источник с полным описанием фильма и фильмами, которые нужно добавить.

Для фильма нужно подобрать нормального размера картинку (делается в течение 1 минуты, поиск яндекс)

Всего добавлено около 90 описаний. нужно ещё добавить порядка 300 шт.

Что входит в добавление:

Название фильма

Картинка

категории к которым принадлежит: выбор из селекта

режисер

в ролях

год выпуска

описание

тип видео: выбор из селекта

размер

все данные есть на сайте исходнике.

Интересует стоимость за 10 фильмов + общая стоимость. Писать только сюда, приват читать не буду.

16 лет назад
Andrio_Weblancer
Андрей 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
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