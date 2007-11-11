Добавить описания фильмов

Есть источник с полным описанием фильма и фильмами, которые нужно добавить.

Для фильма нужно подобрать нормального размера картинку (делается в течение 1 минуты, поиск яндекс)

Всего добавлено около 90 описаний. нужно ещё добавить порядка 300 шт.

Что входит в добавление:

Название фильма

Картинка

категории к которым принадлежит: выбор из селекта

режисер

в ролях

год выпуска

описание

тип видео: выбор из селекта

размер

все данные есть на сайте исходнике.

Интересует стоимость за 10 фильмов + общая стоимость. Писать только сюда, приват читать не буду.