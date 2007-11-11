Добавить описания фильмов

Необходимо наполнение уникальным контентом форума строительной (кровельной) тематики http://roofmaster.org.ua/forum/ Бюджет минимальный. Вобщем нужны энтузиасты, готовые наполнить форум хорошей информацией. Указывайте конкретную стоимость(за темы, сообщения, объём наполнения) . Без указания стоимости отвечать не буду.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть источник с полным описанием фильма и фильмами, которые нужно добавить.
Для фильма нужно подобрать нормального размера картинку (делается в течение 1 минуты, поиск яндекс)
Всего добавлено около 90 описаний. нужно ещё добавить порядка 300 шт.
Что входит в добавление:
Название фильма
Картинка
категории к которым принадлежит: выбор из селекта
режисер
в ролях
год выпуска
описание
тип видео: выбор из селекта
размер
все данные есть на сайте исходнике.
Интересует стоимость за 10 фильмов + общая стоимость. Писать только сюда, приват читать не буду.
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