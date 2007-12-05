Заполнение каталога фильмами

Интернет магазин на движке Virtuemart. Нужно заполнять описания фильмов:

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Описание итд..+картинка 110*150

Сайты с описанием и картинками есть, время на один фильм занимает 2-3 мин. Также на сайте уже есть таблица шаблон для кажного фильма со всемя полями, нужно только заполнить значение. Обьем работ сейча 50-100 фильмов в месяц, дальше будет больше, расчитываю на долгосрочное сотрудничество. Свободный график, сроки не горят.

Предложения рассматриваются только с указанием цены (за 10 позиций).