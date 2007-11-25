Наполнение каталога продукции на сайте

Наполнение сайтовЗакрыт15 заявок280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо на новый сайт перенести описания станков с пары сайтов-производителей.

Сайты-источники:

http://www.pride-twl.ru/

http://knuth-rus.ru/

Информация о новом сайте:

Система управления сайтом: NetCat

Категории товаров: будут созданы

Объем работы: 200-300 позиций товаров

Срок исполнения заказа: 5-7 дней

Требуется обработка части изображений (изменение размеров)

Требования к исполнителю

Опыт работы с NetCat или с другими CMS

Аккуратность

Ответственность

Сообщите цену за единицу.

16 лет назад
alekzey
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Заполнение каталога продукции

    ЗАДАЧА: На основе предоставленного списка товаров (оборудования) на указанных сайтах поставщиков-партнеров дозаполнить каталог оборудования товарами. Требуется аккуратное заполнение каталога Информация о проекте: Система управления сайтом: NetCat 3.0 Категории товаров: созданы Шаблоны данных и верстка: готовы Каталог: частично мною заполнен Объем работы: 80-130 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доп контент для интернет-магазина

    Необходимо следующее: 1) отобрать около 100 изображений из базы 2) обработать изображения (99% случаев простая обрезка картинок до стандартных размеров) 3) поместить в каталог и добавить готовые описания по шаблону Добавлять нужно будет сюда: www.dream3d.ru Здесь же можно ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Добавление товаров

    $280

    Требуется контент-менеджер в интернет-магазин для добавления номенклатуры. Добавляется картинка, краткое и полное описание. Картинки и описания товаров нужно искать в поисковых системах или на сайтах конкурентов. Оплата: 8 рублей за одну позицию. Позиций будет в районе 800-1000.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Добавить описания фильмов

    Есть источник с полным описанием фильма и фильмами, которые нужно добавить. Для фильма нужно подобрать нормального размера картинку (делается в течение 1 минуты, поиск яндекс) Всего добавлено около 90 описаний. нужно ещё добавить порядка 300 шт. Что входит ...

    Наполнение сайтов44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Забить товары в магазин

    Нужен контент менеджер, забить товар в интернет магазин. Тематика - косметика и парфюмерия. Порядка 100 -130 товаров. Необходимо найти, по необходимости доработать фотку (кадрировать, уменьшить вес, добавить контраст - фотошоп на уровне детского сада). Составить ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта контентом. Интернет-магазин.

    $50

    Требуются несколько человек для длительного сотрудничества по наполнению интернет-магазина контентом. Все товары уже добавлены в список: название, цена и в большенстве случаев — описание. Чаще всего описание не разбито по строчкам и написанно одним обзацем. Например: "Вес: 212 ...

    Наполнение сайтов32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контент-менеджмент

    $5000

    $300-500 per month for an extended period of time. A part-time job opportunity in collecting and developing an art related content for the following websites: http://freeartsoftware.com http://artist-3d.com http://fantasyartdesign.com Required knowledge: Photoshop, 3ds max, flash, English writing ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение интернет магазина

    Будет аналогичный http://tvshop.com.ru/. Нужно будет вставить описания (берутся с официальных сайтов, на многие позиции уже есть) и картинки (тоже самое). В картинки нужно будет вставить изображения - как на многих телевизорах на http://tvshop.com.ru/. Сами описания будут ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад