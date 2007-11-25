Наполнение каталога продукции на сайте

требуются фрилансеры для наполнения форума образовательной тематики уникальным контентом и активного общения. Стоимость 0.06$ за сообщение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на новый сайт перенести описания станков с пары сайтов-производителей.
Сайты-источники:
Информация о новом сайте:
Система управления сайтом: NetCat
Категории товаров: будут созданы
Объем работы: 200-300 позиций товаров
Срок исполнения заказа: 5-7 дней
Требуется обработка части изображений (изменение размеров)
Требования к исполнителю
Опыт работы с NetCat или с другими CMS
Аккуратность
Ответственность
Сообщите цену за единицу.
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