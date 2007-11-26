Job for the Bitrix CMS content manager

Интернет магазин на движке Virtuemart. Нужно заполнять описания фильмов: Название Год Жанр Режисер Актеры Описание итд..+картинка 110*150 Сайты с описанием и картинками есть, время на один фильм занимает 2-3 мин. Также на сайте уже есть таблица шаблон для кажного фильма ...