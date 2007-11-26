Нужна база гостиниц мира

Очень интересный и целеустремленный человек. Заказ описал толково, привел примеры, предложил варианты решения поставленной задачи. Постоянно помогал и с пониманием принимал возникающие проблемы. С оплатой тоже не было никаких проблем. Очень рекомендую. Сам же продолжаю сотрудничать и сейчас!