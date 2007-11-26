Нужна база гостиниц мира

Здравствуйте, мне необходим такой набор услуг: 1) единоразовое: - установка CMS Joomla - настройка под мои требования - создание начальных страниц (около 10штук) 2) постоянное: - обновление страниц (примерно 10 страниц в месяц) Т.е. я вам присылаю ...
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