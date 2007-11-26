Сопровождение сайтов

Здравствуйте, мне необходим такой набор услуг:

1) единоразовое:

- установка CMS Joomla

- настройка под мои требования

- создание начальных страниц (около 10штук)

2) постоянное:

- обновление страниц (примерно 10 страниц в месяц) Т.е. я вам присылаю страницу в MS Word формате вы такую же по оформлению вставляете только в HTML формате, причем с графикой(графику присылаю отдельно)

- установка апдейтов CMS Joomla (макс раз в 2 месяца)

- роботоспособность всегда 100%, т.е. качественно и аккуратно вносить изменения,корректное отображение содержание во всех браузерах.

Взаимодействие: я даю логин и пароль к FTP и к MySQL базе. Оплата фиксировано помесячно, дополнительных работ не будет (их обговорим отдельно - php кодинг например)

Интересует: цена в месяц за 1 сайт?, возможность составления договора на срок от 1 года, обязательно возможность взаимодействия по ICQ, мобильному телефону, емайлу.

Пожалуйста присылайте ваши предложеня на [email protected]