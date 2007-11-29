Добавление статей на сайт

www.andatra.net

Нужны статьи на сайт направленность эротическая с развлекательным уклоном

(тупое порно или галимая эротика не подходит) только то что действительно прикольно или красиво.

Условия:

1. статьи не должны пересекаться с fishki.net (это главное)

2. Оплата за каждую статью опубликованную на сайте (выбирать буду строго гавно не пройдет)

Не знаю сколько это может стоить.

Выслушую любые предложения

сейчас вот почитал предложения 5$ за 1000 зн - еще раз оговорюсь сайт тематический (эротика-развлечения) - знаками тут не измеришь некоторое статьи могут быть вообще без знаков просто картинки или видео...(больше скажу текста должно быть чем меньше)

поэтому оплата за статью а не за знак - есть классная интересная статья ( можно тупо скопироват где-то) есть оплата... скажем 1$ за статью можно больше.