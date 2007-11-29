Добавление статей на сайт

Куплю базу гостиниц мира Amadeus, GTA и т.д. от 20 тыс шт. нужны названия, адреса, фото и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статьи на сайт направленность эротическая с развлекательным уклоном
(тупое порно или галимая эротика не подходит) только то что действительно прикольно или красиво.
Условия:
1. статьи не должны пересекаться с fishki.net (это главное)
2. Оплата за каждую статью опубликованную на сайте (выбирать буду строго гавно не пройдет)
Не знаю сколько это может стоить.
Выслушую любые предложения
сейчас вот почитал предложения 5$ за 1000 зн - еще раз оговорюсь сайт тематический (эротика-развлечения) - знаками тут не измеришь некоторое статьи могут быть вообще без знаков просто картинки или видео...(больше скажу текста должно быть чем меньше)
поэтому оплата за статью а не за знак - есть классная интересная статья ( можно тупо скопироват где-то) есть оплата... скажем 1$ за статью можно больше.
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