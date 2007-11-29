Добавление новостей на сайт CMS DLE

Куплю базу гостиниц мира Amadeus, GTA и т.д. от 20 тыс шт. нужны названия, адреса, фото и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переодически добовлят новости на сайт, и комментировать другие. Посты должны быт полноценными и интересными. для начала целый год. плата месячная. 0.04$ за пост
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