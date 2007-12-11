Имеется шаблон/макет, требуется "забить" контент

$100
Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Имеется:

Готовый макет сайта адвокатского бюро.

В связи с дифицитом времени требуется:

1) создать раздел "УСЛУГИ" сайта.

2) Размножить макет создав тем самым необходимое кол-во страниц.

3) Взять необходимую информацию по услугам (их список имеется) с тематичных ресурсов.

Работа по большей части рутинная, не спешная, детали можно уточнить по асе.

Всем спасибо)

16 лет назад
zasdx
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
labus
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад