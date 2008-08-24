Почему среди всех предложений принял предложение именно это. Ответ прост: человек проявил инициативу и показал наработки того, как он видит решение поставленной задачи. Правильность выбора подтвердилась, когда был достигнут результат работы. Артём сделал всё точно так, как хотел заказчик, то есть я. Работа была выполнена на 5+. Что больше всего понравилось в процессе работы, так это то, что по ходу выполнения задачи у меня как у заказчика менялось видение конечного результата, и Артём, молодец, не стал возражать на изменение ( пусть и незначительные, но в достаточном количестве) первоначальных условий и поставленных задач. Так что человек усердный, готов выполнять поставленные задачи. Более того есть идеи по продолжение проекта, поэтому обязательно обращусь снова к нему. Артёму ещё раз спасибо.