Размещение объявлений

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$50
Наполнение сайтовЗавершен17 заявок285 просмотров
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Требуется на 5 основных порталах по работе в нескольких разделах размещать резюме двух юристов.

1 раз в 5 дней

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16 лет назад
ogo67
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
marbeya
38 летБолгария
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
Надежда отлично справилась) чётко, професионально, грамотно, в срок и с отчётами! Уважаю професионалов. Спасибо! Приятно работать.
Очень хороший заказчик. Четко ставит задачу, платит в срок. Приятно было работать и общаться. Побольше бы таких работодалей:)
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