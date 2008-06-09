Проект для Drupal-программера (СПб, в команду)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки138 просмотров

Нужно натянуть шаблоны на 1 сайт, создать структуру для дублирования под-сайтов при появлении нового языка.

Сайт не сложный – текстовые ноды, немного CCK, форум.

Основная трудность – конструктор форм с AJAX-обработкой.

Результат всех форм отправляется по е-мейл.

В приложении – ТЗ для разработчика. Подробности - при встрече.

Разработчику придется работать от рекламного агенства, поскольку корпоративные правила не позволяют брать фрилансера напрямую.

Разработчик ищется в Петербурге!

AJAXDrupal
17 лет назад
T-Ray
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров