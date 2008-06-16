Создание блогов пользователями

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок265 просмотров

На базе WordPress multi-user, textpattern, drupal? Ваши предложения. В итоге нужно решение, чтобы мои пользователи могли создавать себе блоги с базовым набором функций - постинг+комментарии. Только программная реализация, дизайн не нужен.

Писать можно сюда, можно в ЛС. Тут все понятно, поэтому сразу хотелось бы услышать сроки и стоимость. Указывайте также, на базе чего будете делать.

DrupalWordPress
17 лет назад
offreg
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexGarry
32 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

AlexGarry
32 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад