Создание блогов пользователями

На базе WordPress multi-user, textpattern, drupal? Ваши предложения. В итоге нужно решение, чтобы мои пользователи могли создавать себе блоги с базовым набором функций - постинг+комментарии. Только программная реализация, дизайн не нужен.

Писать можно сюда, можно в ЛС. Тут все понятно, поэтому сразу хотелось бы услышать сроки и стоимость. Указывайте также, на базе чего будете делать.